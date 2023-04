Comunali. Guardavalle, Candidato a Sindaco Purri: “Situazione di stallo che permane da 10 anni”

Antonio Purri

Mancano pochi giorni alla chiusura delle liste per le elezioni amministrative che si terranno a Guardavalle, nel catanzarese, il 14 e 15 maggio prossimi.

Inizia quindi ad entrare nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime comunali e si delineano quindi gli schieramenti impegnati in questa tornata.

Per la successione del Sindaco Pino Ussia, al momento, è corsa a due. A sfidarsi in questo primo turno sono Antonio Purri per la lista “Patto Civico per Guardavalle” e Giuseppe Caristo per la lista “Trasparenza e Partecipazione”

La compagine con Purri candidato a Sindaco, in cui convogliano anche movimenti civici, affila le “armi politiche” e si appresta a definire gli ultimi dettagli.

Abbiamo raccolto le dichiarazioni del capolista “Patto Civico per Guardavalle” Antonio Purri, in merito alla situazione e agli ultimi sviluppi: “Alla luce della situazione di stallo che permane da 10 anni, - afferma - si è riscontrata la consapevolezza nella cittadinanza di voler cambiare”.

“La volontà di cambiare pagina a Guardavalle è il motto della nostra lista Patto Civico per Guardavalle e per raggiungere questo obiettivo – prosegue Purri - stiamo lavorando da tempo alla composizione della formazione che aggrega diverse componenti: associazioni, professionisti e cittadini che vogliono impegnarsi”.

“Una partecipazione - continua il candidato - che dimostra appunto la volontà di cambiamento. Siamo riusciti dopo un ampio confronto a coinvolgere movimenti spontanei di cittadini, tra questi "Guardavalle 2.0", un gruppo giovane e variegato che rappresenta nuova linfa vitale nella politica locale”.

“Ci stiamo muovendo insieme per la realizzazione di un progetto condiviso - conclude Purri - che non è una semplice promessa elettorale ma un patto che siamo convinti offrirà nuove prospettive al paese. I nomi dei componenti la lista sono già stati resi pubblici, intanto continuiamo a lavorare ascoltando la comunità”.