Migranti. Nave Diciotti in viaggio per la Calabria, a bordo oltre 400 migranti

Dovrebbe approdare nella giornata di domani nel porto di Vibo Valentia la Diciotti, nave della Guardia Costiera italiana che ormai abbiamo imparato a conoscere per i numerosi soccorsi di migranti effettuati negli ultimi anni nel Mediterraneo.

L’unità, insieme a due motovedette della Gc che sono state inviate da Roccella Jonica, nelle ultime ore si trova nella acque tra la Calabria e la Sicilia, andata proprio in aiuto di un motopeschereccio che si stima trasporti a bordo circa 430 stranieri.

Non è stato ancora riferito dalla autorità se la Diciotti abbia trasbordato i migranti, ma è confermato che il motopesca soccorso abbia continuato a navigare sotto controllo per un buon tratto di mare, considerato che le condizioni meteomarine non siano facili e che avrebbero potuto compromettere la stabilità dell’imbarcazione durante un eventuale trasferimento.