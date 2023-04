Beccato a Palermo con tre panetti di coca, arrestato presunto corriere calabrese

Un 58enne di Melito Porto Salvo, nel reggino, F.G. le sue iniziali, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Palermo hanno che ha anche sequestrato tre chili e duecento grammi di cocaina, che era nascosta in un’auto controllata nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione del capoluogo siciliano.

I fatti risalgono alla mattinata del 3 aprile scorso quando una pattuglia del Nucleo Pef ha fermato l’auto ed identificato il conducente, apparso però particolarmente agitato e insofferente.

I militari, insospettitisi, hanno così eseguito una ispezione più approfondita del mezzo, e grazie al fiuto del cane antidroga Elisir hanno scovato tre involucri di plastica trasparente, sottovuoto, dei cosiddetti “panetti” di coca, che erano nascosti in un doppiofondo ricavato nel vano airbag del lato passeggero, accessibile attraverso un’apertura meccanica.

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 250 mila euro. Per il presunto corriere si sono così spalancate le porte della casa circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese, a disposizione della Procura della Repubblica locale che lo scorso 5 aprile ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la misura cautelare in carcere.