Fci e Crc: “La Calabria sprinta e vince sul traguardo del ciclismo di qualità”

La Calabria sprinta e vince sul traguardo del ciclismo di qualità, dal sapore antico ma con sguardo rivolto al futuro che pedala anzitutto grazie alle gambe di giovani e giovanissimi che sono da sempre una priorità del nuovo corso della Federazione regionale targata Francesco Corrado. Il delegato calabrese saluta con gioia e soddisfazione il Giro ciclistico della Città metropolitana di Reggio Calabria che dopo oltre dieci anni di stop domenica 16 aprile tornerà in strada con partenza da Riace, in onore dell’anniversario del ritrovamento dei Bronzi, e arrivo sul lungomare “Falcomatà” di Reggio.

Corrado sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Carmelo Versace e il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, grazie al quale è stato possibile riportare in Calabria una gara professionistica, tra l’altro storica.

"Come Comitato regionale e Federazione nazionale - commenta Francesco Corrado - abbiamo sin da subito offerto massima collaborazione tanto per l’organizzazione della competizione, che sarà gestita dalla Lega professionisti, quanto per gli eventi di contorno che sono stati previsti e che per quanto ci riguarda saranno destinati anzitutto ai più piccoli. Saranno creati campi di gioco ciclistici nell’area dell’arrivo, sia nel sabato pomeriggio per la presentazione che domenica per il giorno della competizione. Domenica mattina i campetti saranno aperti a tutti i bambini, anche non tesserati Fci, dai 5 ai 12 anni. Alle 10 è prevista una gara sprint giovanile, con gincana, alla quale parteciperanno giovanissimi calabresi e siciliani".

L’ampio e dettagliato progetto legato al Giro della Città metropolitana negli ultimi mesi è stato seguito con attenzione e passione da tutta la struttura tecnica federale. Al fianco del delegato Corrado è stato in prima fila, tra gli altri, il giudice nazionale Gianni Passarelli. Fondamentale l’impegno della Federazione, nazionale e regionale, che ha messo a disposizione le risorse necessarie all’organizzazione delle iniziative di contorno, anzitutto dei progetti mirati a promuovere e valorizzare il ciclismo giovanile.

In coda Francesco Corrado ribadisce il ringraziamento del Comitato regionale della Fci alla Città metropolitana, al sindaco Versace, al consigliere Latella e a tutta la giunta che ha rilanciato e sostenuto con convinzione e qualità il ritorno in strada della prestigiosa gara ciclistica nazionale.

E non è finita, perché la Fci regionale sta lavorando proprio su Reggio Calabria a un impianto innovativo e di qualità dedicato al ciclismo giovanile. Un progetto affascinante e importante che sarà messo in cantiere nei prossimi mesi.