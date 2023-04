Nasce Fenimprese Foggia. Marco Berteramo proclamato presidente provinciale

FenImprese, Federazione Nazionale d’imprese, continua a crescere e ad espandersi nella Penisola. È stata infatti convocata l’assemblea costituente della nuova sede di Foggia, Puglia, i cui lavori sono stati avviati con l’intervento del Coordinatore Nazionale Simone Razionale.

“FenImprese – ha spiegato proprio Razionale - nasce con la volontà di aggregare un’impresa giovane che necessita di un’importante assistenza per i mercati attuali e quelli futuri. L’impresa va incoraggiata, promossa e invitata a considerare i tempi di un mercato globale. La qualità di vita di un territorio la si genera con la promozione dell’impresa, dell’arricchimento del territorio e del lavoro. Solo in questo modo avremo una ripercussione diretta sulla qualità della vita di tutti. So per certo che FenImprese sarà un maggior incentivo per la pubblica amministrazione in quanto deve sicuramente e necessariamente migliorare affinché possa supportare realmente le imprese. Che sia un giovane a guidare questa nuova realtà è un segno emblematico, è un segno di speranza”

Il Presidente Nazionale Luca Mancuso ha ribadito invece l’importanza della collaborazione tra tutti i diversi operatori del tessuto economico. Per quanto riguarda FenImprese ha indicato essere una Federazione composta da professionisti dinamici, capaci di adattarsi alla mutevolezza del mercato territoriale, un incubatore di idee che ha deciso di insediarsi anche sul territorio foggiano.

Queste le premesse della nuova associazione di categoria che fa oggi il suo esordio nella città pugliese, ma qual è la filosofia a cui si ispira il gruppo dirigente?

Mettere in campo una struttura non burocratica. I servizi, viene spiegato dall’associazione, saranno erogati tramite gli associati, da professionisti a professionisti, da imprenditori ad imprenditori senza alimentare un apparato burocratico.

FenImprese sarà componente di genere e generazione: una dirigenza giovane non vuol dire inesperta, anzi: la governance di si dimostra aggiornata e formata, in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti. Si propone come un’associazione aperta ed orizzontale che punta ad ampliare in breve termine la sua base aprendo le porte alla città e agli imprenditori.

Agricoltura, Edilizia, Industria, commercio, sanità, istruzione: queste solo alcune delle peculiarità di FenImprese che si differenzia come un modello più snello rispetto alle più storiche e blasonate associazioni di categoria. A livello nazionale FenImprese conta 30 mila ore di servizi erogati ed è rappresentata nel CNEL e nel CESE.

Il Presidente Mancuso, dopo il suo intervento, ha poi proclamato Marco Berteramo numero uno di FenImprese Foggia: “Una carica che accolgo con grinta e positività” ha spiegato al pubblico presente.

“Quale presidente – ha aggiunto - mi auspico che questa rete possa funzionare e rendere partecipi un grande numero di imprese perché siamo importanti sia per il territorio così come per il tessuto imprenditoriale di tutta la Puglia. Saremo a fianco delle imprese sia dal punto di vista professionale ma anche come facilitatori nei confronti delle istituzioni. È difficilissimo oggi fare impresa. Vi è la necessità di lavorare concretamente con le Istituzioni. Queste ultime pretendiamo che siano a fianco delle imprese in modo efficace e celere così da poter ottenere risultati tangibili. Vogliamo lavorare in armonia e per il meglio. Il nostro non è un modello economico chiuso, ma sempre più condiviso: facendo rete creeremo spazio per tutti. Sarò affiancato nella Vice Presidenza e nella Direzione dai miei fratelli Vincenzo e Francesco”.

Il Vice Presidente e il Direttore hanno dichiarato di essere onorati anch’essi per il nuovo incarico: “Non è tanto il management giovane a fare la differenza, perché essere giovani vuol dire molto ma non vuol dire tutto. FenImprese sta accrescendo sempre più la sua capillarità. Molti sono i dirigenti provenienti da associazioni di categoria ben più storiche e che hanno intrapreso il percorso dirigenziale con noi dando vita e solidità alla nostra realtà associativa. Siamo disponibili a creare benefici per le imprese del territorio, e ad affiancare il Presidente a cui ci lega un affetto speciale, in tutto e per tutto”.