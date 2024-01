Confcommercio Crotone: “Per Piazza Pitagora coinvolgere tutti al fine di un progetto rappresentativo”

L'amministrazione comunale di Crotone annuncia la volontà di avviare un progetto di riqualificazione di Piazza Pitagora, un significativo spazio pubblico riconosciuto come un potenziale attrattore turistico per la città. L'iniziativa, finalizzata a migliorare l'aspetto estetico, la funzionalità e l'accessibilità della piazza, non può non ricevere un caloroso sostegno da parte di associazioni di categoria e ordini professionali.

In risposta alle frequenti richieste di interventi da parte di vari settori della comunità nel corso degli anni (es. progetto centro commerciale naturale), l'amministrazione comunale si impegna a rispondere con azioni concrete per valorizzare questo spazio pubblico fondamentale.

Considerando l'importanza strategica dell'idea, si ritiene essenziale coinvolgere un ampio spettro di interessi e rappresentanze. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali accolgono positivamente l'annuncio, ma sottolineano l'importanza di riconoscere e coinvolgere attivamente le competenze e le prospettive diverse presenti nella comunità per garantire un progetto partecipato e rappresentativo.

L'obiettivo ambizioso di trasformare Piazza Pitagora in un "salotto moderno della città" che favorisca gli scambi culturali, sociali ed economici è da ritenersi come prioritario. Pertanto i cittadini, le associazioni, gli ordini professionali si aspettano che L'Amministrazione comunale si attivi per invitare la comunità a partecipare al confronto e alla condivisione di idee, riconoscendo che questa partecipazione attiva contribuirà a rendere il progetto più inclusivo e rispondente alle reali esigenze cittadine.

Al fine di garantire un processo decisionale equo e rappresentativo, le associazioni e gli ordini professionali chiedono l'istituzione di un tavolo di confronto che coinvolga i vari portatori di interessi. Questo passo è ritenuto indispensabile per assicurare una progettazione che rifletta le diverse voci della comunità e che soddisfi le aspettative di tutti i cittadini in un’ottica di visione futura della Città.

E' quanto scrivono in una nota le varie sigle: Ordine Architetti - Crotone Ordine Ingegneri della Provincia di Crotone - Collegio Provinciale dei Geometri Crotone. Associazioni: Confartigianato - Confcommercio - FenImprese - Confesercenti - Cna.