Reggio, concerto con gli Urban Jammer al Centro “Noi Ragazzi di Oggi”

Il centro di aggregazione sociale “Noi Ragazzi di Oggi” chiude il suo anno di attività con una serie di iniziative che coinvolgeranno i giovani ed i residenti del quartiere Modena e, più in generale, tutti i cittadini di Reggio Calabria che vorranno partecipare agli eventi in programma da qui a metà maggio.

Quattro appuntamenti dedicati ad illustrare il lavoro messo in atto da tutor e ragazzi che nel cuore di un quartiere periferico, spesso lasciato ai margini della società, è stato messo a dimora il seme della speranza e del cambiamento.

Si parte giovedì 20 aprile con un concerto serale, ad ingresso gratuito, proprio presso la sede del centro di aggregazione, in via vico Ferruccio.

A partire dalle 20:30 vedrà la partecipazione della band Urban Jammer che suonerà per gli ospiti di “Noi Ragazzi di Oggi” spaziando tra diversi generi musicali.

Dal rock al blues, passando per brani anni ’80 riarrangiati dal trio di cui fanno parte Fortunato Trefiletti (chitarra), Domenico Pizzimenti (batteria) e Roberto Aricò basso. Special guest della serata, Carmelo Della Sorte che si esibirà per i partecipanti in diversi brani.

Il concerto di questa settimana sarà solo il primo di una serie di eventi che apriranno le danze ai lavori dei ragazzi che, in questi mesi, grazie al progetto targato Cooperativa Libero Nocera, hanno avuto la possibilità di trovare nel quartiere un punto di riferimento in cui svolgere i laboratori più variegati: dalla musica al teatro, passando anche per lo sport.

Una realtà quella di “Noi Ragazzi di Oggi” che si è ben consolidata all’interno del tessuto sociale e che tanto ha mostrato di poter dare non solo ai giovani, ma anche alle famiglie e che, al termine di questo anno di attività vuol mostrare i frutti del lavoro messo in atto.

Tappa all’Istituto Boccioni, e poi un momento di condivisione presso la villetta di Modena. Tutti i dettagli dei prossimi incontri verranno svelati a ridosso delle date stabilite.