Vibo Valentia. Droga addosso e a casa, denunciata per detenzione e spaccio

La Squadra Mobile, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Calabria, nelle serate scorse ha effettuato una serie di controlli nella zona di Vibo Valentia Marina, durante i quali ha notato un’auto sospetta.

L’auto è stata così fermata immediatamente e sottoposta a perquisizione insieme al conducente e ai passeggeri: è così che gli agenti hanno ritrovato indosso ad uno di loro, una donna, della marijuana.

Da qui si è passati pertanto a perquisire altri locali nella disponibilità della stessa che ha consentito di sequestrare in tutto circa 50 grammi di stupefacente oltre a dodici buste sottovuoto e a una macchina per il sottovuoto, che si ritiene sia stata utilizzata preparare le dosi di droga per poi venderle.

Al termine, pertanto, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.