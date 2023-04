A soli 9 anni abusata nel Cara di Isola Capo Rizzuto, arrestato connazionale 38enne

Una storia drammatica quella che, se confermata nella aule giudiziarie, è stata “scritta” all’interno del Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro di accoglienza alle porte di Crotone.

Protagonista, sua malgrado, della vicenda una ragazzina camerunense di appena nove anni ospite insieme alla famiglia dello stesso Cara, e che secondo quanto raccontato dalla mamma sarebbe stata violentata da un suo connazionale

Sull’accaduto hanno iniziato ad indagare gli agenti della squadra mobile locale subito dopo la denuncia sporta dalla donna a cui la figlioletta aveva riferito di un uomo, un 38enne camerunense anch’egli ospite del centro in quanto richiedente la protezione internazionale, che avrebbe appunto abusato di lei, approfittando di un momento in era rimasto da solo, nel suo alloggio, in compagnia della minorenne.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di riscontrare il racconto della bambina, per cui la Procura della Repubblica di Crotone, dopo aver valutato l’esito delle attività d’indagine, ha richiesto al Gip l’emissione di una misura cautelare.

Quest’oggi, così, la stessa squadra mobile ha tratto in arresto il 38enne per il quale si sono spalancate le porte della casa circondariale di Crotone: dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di violenza sessuale.