Tuffi, Assoluti Open: Cagnotto premia i campioni italiani, tra loro i cosentini Tocci e Porco

"Soddisfazione sportiva enorme" è stata espressa dalla società AQA Cosenza e dal presidente Francesco Manna. Nella finale del trampolino olimpico, per gli assoluti Open Bper in corso a Torino, due atleti cosentini sul podio. Si tratta, ancora una volta, di Giovanni Tocci e Francesco Porco.



"Lorenzo Marsaglia - continua la nota dei promotori - è strepitoso e vince anche questa finale totalizzando 446.45 punti ma l’amico e compagno di sincro Giovanni Tocci non è da meno: è di nuovo secondo e totalizza 398.75. Il portacolori di Esercito e AQA Cosenza, bronzo europeo da uno e tre metri a Roma 2022, seguito da Oscar Bertone, ce la mette tutta per stargli dietro ma aver sporcato il secondo salto (doppio e mezzo rovesciato) lo penalizza nel punteggio.

Terzo e medaglia di bronzo l’altro pupillo di Cosenza, Francesco Porco, per Fiamme Oro e AQA Cosenza. Premiati, entrambi, da Tania Cagnotto, la pluricampionessa azzurra, argento e bronzo olimpico nel trampolino sincro e nei tre metri individuali a Rio 2016, unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi (oro da un metro a Kazan 2015), la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera.

"Raccogliamo i frutti di un lavoro immenso portato avanti in questi anni", afferma il presidente di Aqa Cosenza Francesco Manna. "Merito da ascrivere al lavoro del nostro nuovo tecnico, Marina Montobbio, che ha fatto crescere l'intero settore (Tocci è allenato da Oscar Bertone mentre Porco da Fabrizio De Angelis).

Nuoto, pallanuoto, tuffi e tutte le altre attività sportive che, da sempre, svolgiamo nella piscina di Cosenza, sono in continua ascesa. Con risultati sorprendenti, oltre le aspettative. Oggi è tempo di festeggiare i nostri due campioni, grazie Giovanni e grazie Francesco per queste meravigliose emozioni".

Prossimi obiettivi Europei a Resovia dal 22 al 28 giugno e Mondiali a Fukuoka dal 14 al 24 luglio.



Trampolino 3 metri M Assoluta e Open: Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene) 446.45; Giovanni Tocci (Esercito (AQA Cosenza) 398.75; Francesco Porco (Fiamme Oro/AQA Cosenza) 363.20".