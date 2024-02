Nuoto, mondiali tuffi: il cosentino Tocci medaglia d’argento vola alle Olimpiadi

"Che vittoria! Immensi Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Gli Azzurri si prendono l'argento al termine di una finale incredibile nel sincro dal trampolino 3 metri, conquistando pure il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. 384,24 il punteggio della coppia italiana, inferiore soltanto a quello del duo cinese Long-Wang, oro con 442,41".

E' quanto comunica il presidente la società cosentina Aqa, Francesco Manna.

"Non ci meravigliamo più ormai dei risultati del nostro Giovanni, tesserato Aqa da sempre". Tocci - precisa - è un campione più che consolidato, non smette di stupire ma soprattutto continua a vincere. Che soddisfazione per chi continua ad allenarsi con sacrifici ed impegno crescenti. Oggi esulta, insieme a Giovanni e Lorenzo, anche tutto il mondo del nuoto cosentino e dell'intera Calabria".