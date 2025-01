Nuoto Master: Aqa vince la prima tappa della Coppa Fin Calabria

La piscina comunale di Cosenza ha ospitato con grande successo la prima tappa della Coppa FIN Calabria 2025 di nuoto master, con la partecipazione di ben 25 società provenienti anche da fuori regione.

Sul gradino più alto del podio è salita l’Aqua Cosenza, con un punteggio totale di 89568,97. Al secondo posto, con 33968,18 punti, si è classificata l’Anzianotti Nuoto, mentre al terzo posto l'Esperienza Nuoto con 20330,90 punti.

“Un sincero ringraziamento a tutti gli atleti per aver partecipato a questa tappa, un ottimo stimolo per ripartire con energia verso i prossimi obiettivi. Un grande grazie a chi ha contribuito con dolci e prelibatezze, e a chi ha partecipato per la prima volta”, hanno sostenuto dalla società cosentina.

Aqa ha raggiunto nuovamente traguardi di rilievo nella stagione 2023-2024, consolidando la sua posizione tra le migliori società italiane di nuoto master. Con una serie di risultati eccezionali nelle gare in acque libere, Aqa ha confermato il suo status di leader nel panorama del nuoto master.

La società ha concluso la stagione al quarto posto nella classifica Nal, una posizione che rappresenta un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente.

“Questo ennesimo risultato è frutto di un impegno costante e di una dedizione straordinaria da parte degli atleti e dello staff tecnico”. Con il recente successo, Aqa guarda al futuro con ottimismo e ambizione. La società è determinata a continuare a crescere e a migliorare, puntando a raggiungere nuovi traguardi nelle prossime stagioni.