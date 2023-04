Tropea. Bar frequentato spesso da pregiudicati, sospesa la licenza

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Gli agenti del Posto Fisso della Polizia di Tropea hanno effettuato dei controlli in tutti i locali della costa maggiormente frequentati, ed in uno di questi hanno identificato più volte delle persone con pregiudizi di polizia.

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, insieme ai colleghi della cittadina turistica e della Divisione Amministrativa, hanno così eseguito un provvedimento emesso dal Questore chiudendo per sette giorni l’attività commerciale, sospendendone la licenza in quanto le verifiche hanno fatto emergere che in diverse occasioni, all’interno del bar, stazionavano numerosi soggetti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e contro la persona, tra cui anche un omicidio.