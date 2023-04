Celebrato anche a Crotone il 78° anniversario della Liberazione

Celebrata stamattina la Festa della Liberazione a Crotone, al monumento ai caduti in piazza Umberto I, alla presenza delle autorità e di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni combattenti.

È stata la prima festa della Liberazione per il Prefetto Franca Ferraro, che, intrattenendosi con i giornalisti, al termine della cerimonia, si è detta emozionata per l’occasione.

Per il Prefetto Ferraro “rappresentare le istituzioni e lo Stato il 25 aprile è un impegno importante. Sapete che questa è una giornata di ricordo, di ricordo per tutti coloro che hanno fatto sì che i valori della libertà, della democrazia e della pace fossero presenti nelle nostre vite”.

A suo dire, in difesa di tali valori, che spesso si danno per scontati, bisogna “assumere un impegno quotidiano perché questi valori, soprattutto della libertà della democrazia, siano presenti nella nostra vita e dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti e a tutte le generazioni future. Ed essere sempre vigili affinché questi valori siano preservati, siano messi in pratica quotidianamente e tutelati, sempre”.

Presente alla cerimonia anche il Questore, Marco Giambra, il rappresentante della Provincia, Fabio Manica ed il sindaco Vincenzo Voce, che ha sottolineato che “a distanza di 78 anni dalla Liberazione del nostro paese avvertiamo il dovere di continuare a sentire sempre viva la volontà di celebrare questa ricorrenza”.

Per il primo cittadino, bisogna esprimere “la gratitudine e riconoscenza per coloro, che mettendo a repentaglio la propria esistenza, sacrificando la propria vita, furono artefici dell’affermazione di questi principi”.

Dopo aver partecipato alla cerimonia ufficiale in piazza Umberto I, il sindaco ha deposto una corona di alloro, a nome della comunità cittadina, alla lapide commemorativa posta nell’androne del Palazzo di Città che ricorda il 25 aprile e i valori della Liberazione.

Come da programma, le celebrazioni sono iniziate alle 9.15: con lo schieramento del Reparto di Formazione, alle 9.30, con l’afflusso dei Labari, Stendardi e Gonfaloni e schieramento delle rappresentanze. C’è stato, poi, l’arrivo del prefetto accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Crotone e resa degli onori. A seguire, l’alzabandiera, l’onore onore ai Caduti e la deposizione della corona di alloro lettura della preghiera della Patria, senza alcuna lettura di messaggi.