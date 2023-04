Ad Amantea la Nazionale italiana di beach volley. Arriva anche la Repubblica Ceca

Amantea e il grande beach volley sono un connubio sempre più forte e destinato a crescere. Dopo il torneo internazionale BVIL Calabria, tenutosi sulle spiagge nepetine lo scorso mese di settembre, il centro tirreno continua ad essere una meta attrattiva per i migliori atleti del world Tour.

Quest’anno, infatti, Amantea sarà l’unica città del Sud Italia ad ospitare in maniera stabile gli allenamenti di un team della nazionale italiana. Il riconoscimento da parte della Federazione italiana pallavolo conferma le capacità tecniche ed organizzative maturate negli anni dall’ASD Beach&Volley Amantea.

Le atlete italiane che si alleneranno nella nostra regione sono quindi Viktoria Orsi Toth e Reka Orsi Toth. Una coppia dal buonissimo palmares nazionale ed internazionale che vuole togliersi parecchie soddisfazioni nelle prossime tappe del World Tour e ha come obiettivo principale la qualificazione ai giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le seguirà da vicino coach Terenzio Feroleto, tra i fondatori dell’associazione Beach & Volley Amantea e tecnico federale che ha partecipato in qualità di allenatore alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e Tokyo, nonché a circa 90 eventi internazionali conquistando due primi posti, tre secondi posti e quattro terzi posti.

Ma per Amantea le notizie non sono ancora finite. DA oggi e fino al 29 aprile, infatti, il centro tirrenico ospiterà anche uno stage della nazionale della repubblica ceca, rappresentata dalle atlete Marketa Slukova e Helena Havelkova, ed a seguire arriveranno altre nazionali desiderose di allenarsi nel Sud Italia.

Per l’occasione l’associazione Beach & Volley Amantea presenterà una novità assoluta: oltre ai consueti campi dello sport village Amantea, è stato allestito un campo da beach volley amovibile nell'area del Palazzetto.

Una struttura che consentirà d’ora in poi agli atleti di beach volley e a tutti gli appassionati del comprensorio di allenarsi outdoor praticamente tutto l’anno, sfruttando anche il clima favorevole della nostra splendida costa tirrenica.

Enorme soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Vincenzo Pellegrino e dal presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro che hanno sostenuto il progetto permettendo la realizzazione del campo amovibile di beach volley nell'area del Palazzetto dello Sport.

Altrettanta soddisfazione è stata espressa dal Comitato Regionale Fipav Calabria e Fipav Cosenza nelle persone dei Presidenti Carmelo Sestito e Marco Mari.

LE ATLETE

Le coppie Reka/Viktoria Orsi Toth e Slukova/Havelkova possono vantare un palmares di assoluto livello. Reka è ormai quasi un’amanteana d’adozione: proprio nella città nepetina, infatti, ha ottenuto alcuni dei suoi principali successi come la finale scudetto under 19 e il primo posto nel torneo internazionale BVIL Calabria, oltre a due terzi posti in altrettante tappe del World Tour.

La sorella maggiore Viktoria, invece, può vantare una partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, 77 partecipazioni alle tappe del World Tour con due primi posti, tre secondi posti e quattro terzi posti, quattro partecipazioni ai Mondiali e sei agli Europei.

Anche Slukova/Havelkova è una coppia di ottima caratura internazionale. Slukova, in particolare, ha ottenuto una medaglia d’argento agli europei del 2016 e una di bronzo agli europei del 2018, un 5º posto alle Olimpiadi estive del 2012 a Londra (con Kristýna Kolocová), 3 medaglie d'oro FIVB e una di bronzo FIVB.

Helena Havelkova, invece, ha avuto una lunga carriera da pallavolista della nazionale ceca che l’ha portata a conquistare, tra le altre cose, uno scudetto e una Coppa Italia con annesso premio di MVP con Busto Arsizio, un campionato russo, un campionato polacco e due coppe Cev, oltre al titolo di migliore schiacciatrice della Champions League nel 2015. Adesso affronterà l’avventura del beach volley insieme ad una connazionale, Marketa Slukova, ai vertici della disciplina da parecchi anni.