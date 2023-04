Reddito di cittadinanza, tre presunti furbetti “beccati” nel crotonese

I Carabinieri della Stazione di Roccabernarda hanno accertato, con la collaborazione e il supporto nelle attività di analisi dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che tre persone abbiano percepito illecitamente il reddito di cittadinanza.

Si tratta in particolare di due italiani e uno straniero, e di cui uno residente a Roccabernarda ma di fatto domiciliata a Cotronei, un altro residente a Steccato di Cutro ma in pratica domiciliato a Roccabernarda ed il terzo residente ad Alzano Scriva (in provincia di Alessandria), ma anch’egli di fatto domiciliato a Roccabernarda.

Secondo i militari avrebbero comunicato dati falsi o omesso di comunicare la loro reale posizione giuridica, con riferimento a precedenti condanne penali subite, composizione del nucleo familiare ed effettivo luogo di residenza, ottenendo di fatto guadagni illeciti per una cifra complessiva che si stima supero i 31 mila euro.

I Carabinieri hanno quindi denunciato quanto accertato all’Autorità Giudiziaria, per poi richiedere anche la revoca del beneficio che si ritiene percepito illecitamente.