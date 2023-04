Festa della Madonna: dalla “calata” al concerto di Ron, un maggio tra fede e spettacolo. Il programma

Da sinistra: Domenico Ruggiero, Sandro Cretella, Don Ezio Limina, Don Alessandro Saraco, Don Bernardino Mongelluzzi, Gianni Vrenna, Luca Mancuso, Giuseppe Esposito

Sarà un mese mariano all’insegna dell’unità e della sinergia quello che prenderà avvio il prossimo 30 aprile con la tradizionale "calata" del quadro della Madonna di Capocolonna nel Duomo.

È quanto è stato sottolineato nella conferenza stampa tenutasi stamane nell'aula capitolare della basilica cattedrale di Crotone, con la presentazione del ricco programma (QUI) di quest’anno.

A partecipare alla conferenza, il rettore della cattedrale, Alessandro Saraco, accompagnato da don Ezio Limina e don Bernardino Mongelluzzi, rettore del santuario della Madonna di Capocolonna.

Per il comune erano presenti il sindaco, Vincenzo Voce, ed il vicesindaco Sandro Cretella; per il comitato feste c’era il presidente Domenico Ruggiero, mentre per Fenimprese Luca Mancuso e Giuseppe Esposito e per Envì group, Gianni Vrenna.

Il rettore Saraco, don Ezio e don Bernardino hanno auspicato che la festa di quest’anno sia all’insegna del rinnovamento spirituale, sottolineando i momenti di qualità previsti nel programma, a partire dal versante religioso.

Voce e Cretella, poi, hanno evidenziato che finalmente quest’anno il Comune ha potuto contribuire economicamente al mese mariano, attraverso un concerto di Ron in piazza Pitagora, il 19 maggio, e finanziando luminarie e fuochi.

Luminarie e fuochi d’artificio a cui hanno contribuito, come l’anno scorso, anche Fenimprese ed Envì group, segnando così la fine delle polemiche che si sono registrate nel 2022.

Il presidente del comitato feste, Ruggiero, ha ringraziato il Comune e le imprese che hanno dato una mano che ha consentito, quest’anno, di realizzare un programma con grandi eventi, "non proponibili con la sola raccolta fondi", ha precisato.

Sono stati sintetizzati gli appuntamenti cruciali del mese mariano, a partire dalla già citata calata del quadro; l’11 maggio ci sarà la giornata del bacio al quadro, il 13 la visita all’ospedale ed ai malati.

Seguirà, il 19 maggio il concerto di Ron e nella notte tra il 20 ed il 21 maggio, la tradizionale processione a Capocolonna, mentre le parrocchie faranno il pellegrinaggio in cattedrale. Il 31, poi, il ritorno della Madonna.