Autonomia Differenziata. Calderoli impegnato in aula, incontro in Calabria spostato a maggio

Roberto Calderoli

Per impegni parlamentari sopraggiunti e improrogabili, ovvero per la votazione in aula fissata d’urgenza domani, venerdì 28 aprile alle 14, il ministro Roberto Calderoli, ha annullato il suo viaggio in Calabria, che era in programma anch’esso per domani (QUI).

Il titolare del dicastero per gli affari regionali avrebbe difatti dovuto incontrare, a Vibo Valentia, i segretari-commissari delle regioni del Sud intrattenendosi con il partito calabrese sulla questione dell’Autonomia differenziata.

L’incontro si terrà comunque ma il prossimo mese, esattamente venerdì 12 maggio. Il Ministro si è detto dispiaciuto per i recenti risvolti e ha, quindi, già fissato l’appuntamento previsto con cittadini e militanti leghisti per illustrare il suo Ddl.