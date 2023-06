Autonomia differenziata, Calderoli torna in Calabria: “momento di trasparenza e verità”

Roberto Calderoli

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del governo Meloni, Roberto Calderoli, torna in Calabria per parlare, ancora una volta, del suo Dl sull’autonomia differenziata.

L’incontro, dal titolo inequivocabile di “Autonomia differenziata: grande opportunità, un momento di trasparenza e verità”, si terrà presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, alle 15.30 di venerdì 16 giugno.

Per il Commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, sarà quindi “un momento di confronto e di anticipazioni che confermeranno la validità e l’opportunità di crescita per un Sud che finora non è riuscito a valorizzare realmente le proprie risorse e concretizzare le tante aspettative”.