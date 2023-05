Cade durante uscita in biclietta: escursionista soccorso a Chiaravalle

Brutta disavventura per un escursionista impegnato in un'uscita in bicicletta in un'area rurale nel comune di Chiaravalle, nel catanzarese. Il giovane ciclista, proveniente dal vicino centro di San Vito sullo Jonio, si trovava insieme ad un gruppo di altre persone quando, attorno all'ora di pranzo, ha perso il controllo della bici cadendo violentemente a terra.

Caduta rovinosa che ha provocato al malcapitato un trauma cranico e la rottura del setto nasale. Necessario l'intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco, che vista la delicata situazione hanno ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.