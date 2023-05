Decreto Calabria, ancora nessuna proroga: in scadenza l’8 maggio

Era atteso per ieri il rinnovo del Decreto Calabria, un'ulteriore proroga di 6 mesi dei poteri speciali in capo alla Regione per la gestione del comparto sanitario. Ma alla fine, tra i numerosi articoli approvati ieri (QUI) dal Consiglio dei Ministri straordinario nel cosiddetto Decreto Lavoro, della proroga non vi è traccia.

Restano dunque una manciata di giorni prima della scadenza del decreto, circostanza che aprirebbe la strada al ritorno della gestione ordinaria della sanità in Calabria. Nelle ultime settimane erano stati diversi gli appelli a favore del rinnovo, vista anche l'imminente scadenza dell'8 maggio.

In caso si concretizzasse tale eventualità, decadrebbero automaticamente i vari commissari delle Asp e delle Aziende Ospedaliere dislocate nella regione, e riprenderebbero i procedimenti esecutivi contro le stesse.