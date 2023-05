Incidente sull’autostrada A2 nel vibonese, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani sulla corsia nord dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 341,000, nel territorio comunale di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia.

Il sinistro, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto più veicoli, tra cui un mezzo pesante. Al momento il traffico viene quindi deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di S. Onofrio con rientro allo svincolo di Pizzo.

Sul posto sono presenti gli uomini dell’Anas, il 118 e il soccorso meccanico per consentire le operazioni di ripristino e la normale transitabilità appena possibile.