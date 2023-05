Villaggi turistici, un elenco di offerte

Nel settore del turismo, l’Italia rappresenta uno di quei territori che offrono davvero tantissime soluzioni. Tra le opzioni che sono più gettonate in questo ambito troviamo senza ombra di dubbio i villaggi turistici , che rappresentano una scelta ideale per tutti coloro che non vogliono spendere cifre troppo elevate, ma al contempo non vogliono fare a meno di buona parte dei comfort che vengono garantito da tantissime strutture ricettive.

Una vacanza a Cefalù

Se desiderate da tanto tempo una vacanza in Sicilia, Cefalù potrebbe essere la meta ideale dove godersi qualche giorno di relax e divertimento in compagnia dei propri figli. Si tratta, per chi non lo conoscesse, di uno dei borghi più belli d’Italia, collocato in provincia di Palermo e che ogni anno ospita decine e decine di turisti sia italiani che stranieri.

Ci sono diversi villaggi turistici a Cefalù che propongono dei pacchetti decisamente vantaggiosi a dei prezzi irrisori, soprattutto se non avete fissato le vostre vacanze in alta stagione in estate. Ad esempio, una delle soluzioni più interessanti è rappresentata dal Costa Verde Acqua Park e Spa hotel, che dista soli sei chilometri rispetto al centro storico della città e che propone una tariffa di poco superiore ai 400 euro a persona, per sette giorni da fine maggio a inizio giugno in pensione completa.

Villaggi a Porto Cesareo

Il Salento è una delle mete più apprezzate in tutto il mondo e le spiagge della Puglia sono diventate invidiate come pochi altri luoghi naturali sul nostro pianeta. Una delle località più rinomate è sicuramente Porto Cesareo, per cui ogni anno si possono trovare decine e decine di proposte e offerte particolarmente interessanti.

Se viaggiate con i bambini, è chiaro che la fine di maggio e i primi di giugno rappresentano il periodo in cui si spende di meno, ma in generale è giugno il mese più vantaggiosa, con tariffe che si aggirano intorno ai 550 euro a persona, ovviamente in camera standard e con un trattamento di pensione completa. Il Blu Salento Village propone una soluzione simile e ha il vantaggio di essere collocato proprio nei pressi del mare e anche vicino al centro storico di Sant’Isidoro. All’interno di questo villaggio c’è la possibilità di trovare una vera e propria oasi di divertimento e di relax, godendo pure di un panorama unico che si affaccia direttamente sulla baia.

Porto Cesareo non è certo l’unica località della Puglia apprezzata dalle famiglie per le vacanze estive. Ostuni, ad esempio, è una città decisamente amata, che si trova in provincia di Brindisi, e che viene letteralmente presa d’assalto durante le calde giornate d’estate. A Torre Guaceto, ad esempio, ci sono numerose proposte convenienti, come quella dell’Hotel Club Santa Sabina, che dista solo pochi chilometri rispetto alla riserva naturale di Torre Guaceto e ad Ostuni. Due settimane con trattamento in pensione completa, costano poco meno di 850 euro a persona.

Villaggi turistici in Sardegna

La Sardegna è un’altra meta particolarmente gettonata e apprezzata durante la stagione estiva. Certo, nei mesi di luglio, ma soprattutto di agosto, i prezzi possono arrivano anche a toccare soglie molto elevate e, di conseguenza, la cosa migliore da fare per le famiglie è quella di andare in vacanza a giugno, se non proprio a fine maggio.

In quest’ultimo caso, ecco che si possono trovare tante soluzioni davvero a buon prezzo, soprattutto se si va a sfruttare l’offerta prenota prima, che chiaramente è valida fino a una certa data e poi svanisce, che consente di risparmiare non poco sulla spesa totale per il soggiorno. Nella prima decade di giugno, ad esempio, una vacanza di 10 notti a Sorso, in provincia di Sassari, presso Le Maree Resort ha un costo che si aggira intorno ai 600 euro a persona. Il trattamento che viene pratico è all inclusive e un bambino non paga tra le altre cose.