Filiera ortofrutta. Sottosegretario Tripodi all’inaugurazione della Fiera Macfrut 2023

Maria Tripodi

Il Sottosegretario di Stato agli Esteri Maria Tripodi è intervenuta ieri, mercoledì 3 maggio, su delega del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, all’inaugurazione della Fiera Macfrut 2023, a Rimini, la più importante manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dell’ortofrutta, un settore che vale 15 miliardi di euro, un terzo dei quali generato dall’export, e che rappresenta un fiore all’occhiello delle capacità produttive del nostro Paese.

Nel suo intervento inaugurale, il Sottosegretario ha sottolineato come l’azione della Farnesina e dell’Agenzia ICE a sostegno delle esportazioni nel comparto “siano improntate a un nuovo corso, in sinergia con tutti i Ministeri competenti e in linea con la strategia della diplomazia della crescita”.

“L’Italia è un Paese straordinario”, ha proseguito Tripodi, indicando che “le risorse complessivamente stanziate a favore del settore sono state molto consistenti, oltre 800 milioni di euro nell’ultimo triennio, anche attraverso le iniziative in collaborazione con Agenzia ICE. Fondi che intendiamo impiegare per rendere ancor più competitivo un settore che già rappresenta l’orgoglio del Made in Italy nel mondo”.

La sottosegretaria è intervenuta successivamente alla conferenza stampa di presentazione in anteprima nazionale del Padiglione italiano a Expo Doha 2023, esposizione universale dei prodotti orticoli riconosciuta dal BIE che per la prima volta, dal 2 ottobre al 28 marzo dell’anno prossimo si svolgerà in un Paese a clima desertico, con una partecipazione attesa di espositori provenienti da 80 Paesi e un pubblico di circa 3 milioni di visitatori.

Tripodi è infine intervenuta all’evento di presentazione della candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione Universale del 2030, incentrata sul tema Persone e Territori.

“Argomento di capitale importanza”, ha sostenuto il Sottosegretario, “poiché crea un’occasione di confronto per l’intera comunità internazionale per affrontare le principali sfide globali e individuare soluzioni che permettano di impostare un futuro pienamente sostenibile”.

La manifestazione fieristica sarà arricchita da eventi e degustazioni che, oltre a mostrare la versatilità della cucina e la qualità dei prodotti regionali, racconteranno la storia, la cultura e le tradizioni della Calabria, protagonista dell’edizione 2023.