Cosenza: vince l’inclusività con Fattore Campo, progetto BKT con Lega B

È stata una bella festa questa mattina, giovedì 4 maggio, a Cosenza, quella organizzata da BKT, title sponsor della Serie BKT da cinque anni, per celebrare l’inaugurazione del secondo progetto di Fattore Campo, l’iniziativa sociale che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città della Serie BKT.

Un segnale di continuità che conferma la sinergia tra BKT e la Lega Nazionale Professionisti B. Durante ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare a un campionato parallelo a quello disputato dalla propria squadra del cuore partecipando al BKTpremia, il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di vincere numerosi premi, tra cui magliette e palloni autografati.

Maggiori sono le giocate, più sono i punti accumulati per la classifica speciale che, a fine anno, decreterà quali sono le squadre vincitrici. Dopo Lecce, che ha visto l’inaugurazione di un campo di calcetto nella “Zona 167”, anche per Cosenza, seconda città vincitrice del 2021-22, ha pensato a una serie di attività per rendere speciale il taglio del nastro del parco polivalente e inclusivo all’interno del campo scuola di Via degli Stadi.

Una volontà, quella di BKT Tires, di premiare l’impegno dei tifosi rossoblù che, grazie alle loro giocate, hanno superato anche città più grandi. BKT da più di 30 anni è il punto di riferimento per la creazione e produzione di pneumatici sicuri, innovativi e ad alte prestazioni per una serie di settori specialistici, tra cui quello agricolo, edile, movimento terra, industrie portuali e minerarie. L’obiettivo dell’azienda, che ha finanziato la riqualificazione del progetto, era infatti quello di far vivere ai bambini cosentini, e non solo, uno speciale pomeriggio di festa e inclusione.

È così che ha organizzato un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutti i tifosi rossoblù. Per i più piccoli, infatti, oltre al momento dedicato al gioco, è stata allestita anche una postazione-merenda proprio per ricreare il tema e lo spirito festoso dell’iniziativa. Oltre alla parte istituzionale, a prendersi la scena sono stati gli attori della Terra di Piero, organizzazione di volontariato locale già impegnata in progetti di solidarietà simili a quello inaugurato oggi, che si sono esibiti in una rappresentazione teatrale sperimentale capace di coinvolgere attivamente il pubblico.

Insieme a loro hanno partecipato anche le leggende storiche del Cosenza Calcio Alberto Urban e Gigi Simoni che sono arrivati insieme all’oramai celebre panchina-mobile di “A BordoC...ittà” per consegnare e firmare i palloni di BKT e, ovviamente, essere a disposizione di tutti i presenti per foto e autografi. La panchina poi tornerà a Cosenza già sabato 6 aprile alle 10.45 dove Alberto Urban e, questa volta, Gigi De Rosa ripeteranno in piazza dei Bruzi la stessa attività vista durante l’inaugurazione.

Presenti durante il taglio del nastro il Managing Director di BKT Europe Lucia Salmaso, la Lega Nazionale Professionisti B, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cosenza Damiano Covelli, oltre al Cosenza Calcio con il dirigente Kevin Marulla e Edoardo Alzetta, Head of Sport di Havas Play, agenzia che supporta BKT a livello globale nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.