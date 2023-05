Pallanuoto, serie C maschile. Cosenza, domani sfida casalinga con la Wp Guinnes

Antonio De Simone

Altro importante ed atteso appuntamento sportivo per la Cosenza pallanuoto di serie C maschile. Domani, sabato 6 maggio, alle ore 14, nella Piscina Comunale bruzia, sfida contro la Wp Guinnes Ct. Designato ad arbitrare l'incontro il signor Alessandro Naccari.

“Sabato sarà una partita importante in quanto sarà la giusta occasione per riconfermare la buona prestazione di settimana scorsa contro il Cus e dimostrare che ci siamo”, anticipa Antonio De Simone.

Il giovane atleta cosentino va anche oltre: “puntiamo anche noi ai vertici della classifica. Siamo un gruppo che sta crescendo di partita in partita, che sta consolidando alcuni meccanismi e la nostra forza è l'unione fra di noi. Sarà una partita ostica, ma da giocare dal primo all'ultimo minuto per portare a casa la vittoria”.

Grande attesa dunque. Si attende anche una buona fetta di pubblico ed il tifo verso i ragazzi che, finora, non è mai mancato. Per chi non può raggiungere la piscina di Campagnano, la partita può essere seguita, come al solito, in streaming sul canale youtube della società Aqa e sulle pagine social.