Crotone, conclusi i lavori alla rete idrica: in serata si riapre l’acqua verso i serbatoi

Conclusi i lavori programmati alla condotta adduttrice DN2200. Lo confermano il Consorzio di Bonifica e Congesi, che spiegano di aver ultimato l'intervento e che saranno necessarie all'incirca quattro ore prima di poter riaprire il flusso dell’acqua verso il potabilizzatore.



Al momento, a causa delle condizioni metereologiche, è stato necessario coprire fisicamente l'area interessata dai lavori - in località Setteporte di Rocca di Neto - per far consolidare il tutto e non pregiudicare quanto fatto.

Nella serata di oggi, dunque, i serbatoi cittadini inizieranno a riempirsi d'acqua, ma per un ritorno alla normalità bisognerà aspettare la giornata di domani, mentre da questa sera la Congesi provvederà ad invertire i serbatoi, così da fornire la zona alta già per domani mattina.