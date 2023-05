Crotone senz’acqua, sindaco chiude le scuole lunedì e martedì

Il sindaco di Crotone, con una propria ordinanza, ha stabilito che tutti gli istituti scolastici di istruzione superiore del territorio comunale rimangano chiusi per le giornate di lunedì 8 e di martedì 9 maggio.

La decisione è stata assunta a seguito dell’interruzione idrica di cui sarà interessata la città per dei lavori programmati sulla rete da parte del Consorzio di Bonifica, e che prevede da domani sera, domenica 7 maggio, la sospensione della fornitura d’acqua su tutto il territorio comunale (QUI).

In riferimento a questi lavori la Provincia pitagorica ha difatti comunicato l’assenza di riserve idriche degli istituti di propria pertinenza, da qui la necessità della chiusura delle scuole in via precauzionale per garantire l’igiene pubblica.