Consorzio bonifica crotonese, lavori sulla rete idrica rinviati di 24 ore per maltempo

Il Consorzio di Bonifica Ionio crotonese in considerazione delle condizioni meteo comunica che i previsti lavori sulla condotta in c.a. del 2200 che si snoda dalla Vasca di Barretta al manufatto di ripartizione in località "Setteporte" in agro del Comune di Rocca di Neto sono rinviati di 24 ore.

Pertanto la sospensione della risorsa idrica è rinviata di 24 ore (dalle ore 20 del due maggio), salvo ulteriori diverse comunicazioni legate al perdurare della situazione meteorologica ancora in atto.