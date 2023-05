Il quadro della Madonna in visita all’ospedale di Crotone: modificata la viabilità

Il prossimo sabato, 13 maggio, si svolgerà la prima uscita del quadro della Madonna di Capo Colonna. La sacra effige svolgerà la consueta visita ai malati presso l'ospedale civile, per un momento di preghiera con i degenti.

Una processione che, ovviamente, comporterà diverse modifiche alla viabilità cittadina. L'amministrazione comunale ha infatti annunciato il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 17:00 alle 21:00, nei seguenti tratti di strada: via Messinetti, via Nuova Poggioreale da Piazza Pitagora a via Daniele, via Daniele da via Nuova Poggioreale a via Venezia, via Venezia da via Daniele a via Scalfaro, via Scalfaro da via Venezia a Corso Mazzini, via IV Novembre, via Bologna da via IV Novembre a via XXV Aprile, via XXV Aprile da via Bologna a via Veneto, via Veneto da via XXV Aprile a via Roma.

Disposto inoltre il divieto di transito su tutta Piazza Pitagora.