Soverato, inveisce contro i Carabinieri e si oppone al controllo: arrestato

Un uomo, 48enne di nazionalità straniera, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della stazione radiomobile della compagnia di Soverato, giunti sul posto a seguito di diverse segnalazioni.

Residenti ed avventori del corso principale avevano infatti segnalato la presenza di una persona in evidente stato di ebbrezza che tentava di aggredire i passanti senza alcun motivo.

Giunti celermente sul posto, i militari hanno facilmente riconosciuto il soggetto, già noto alle forze dell'ordine. Alla loro vista l'uomo si è alterato, iniziando ad inveire contro i militari ed opponendo resistenza fisica, finendo per aggredirli.



Nel giro di poco, però, il soggetto è stato immobilizzato ed ammanettato, per poi essere trasportato per direttissima in caserma. Li è stato disposto lo stato d'arresto in attesa del giudizio per direttissima