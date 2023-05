Evade dai domiciliari e tenta di scappare: arrestato 41enne nel catanzarese

Un uomo, quarantunenne originario di Catanzaro, è stato tratto in arresto nella mattinata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Sono stati proprio i militari, impegnati in un controllo stradale lungo la Statale 106 - precisamente in località Roccani - a notare il soggetto, riconoscendolo immediatamente.

Questo infatti, anziché essere recluso in casa, si trovava alla guida di un mezzo che, alla vista dei militari, ha tentato una repentina fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tentativo però fallito, dato che il soggetto è stato rintracciato in una strada secondaria che conduceva ad un'altra sua abitazione.

Raggiunto e fermato, il fuggitivo è stato identificato e nuovamente arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di evasione. A peggiorare la sua situazione, il fatto di essere stato visto alla guida pur senza patente, in violazione al Codice della Strada: circostanza che ha portato al fermo amministrativo del veicolo e ad una sanzione.

Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari.