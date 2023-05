Crotone. Lega e consigliera Cavallo si rincontrano, prove tecniche di ritorno a casa

Un “incontro propizio” l’ha definito Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria, quello che c’è stato nelle scorse ore tra i dirigenti del Carroccio di Crotone e il consigliere comunale Marisa Luana Cavallo.

Sul tavolo temi caldi per il territorio pitagorico, come la bonifica, il Cara di Sant’Anna e “un’affluenza non sopportabile”, così come si è discusso di insufficienza irrigua, isolamento della provincia, della statale 106 e “tanti altri problemi che affliggono questa parte importante della Calabria, che ha coste e mare meravigliosi, ma che non riesce a decollare” ha puntualizzato Saccomanno.

Alla presenza del Commissario regionale, che ha organizzato l’incontro, dei consiglieri regionali Pietro Raso e Pietro Molinaro, del referente provinciale Nicola Daniele, del sub-commissario regionale Cataldo Calabretta, e del segretario cittadino, Antonella Mungari, l’incontro con il consigliere Cavallo è stata l’occasione per fare il punto della situazione nella città ed organizzare una serie di iniziative per riportare al centro della politica regionale e nazionale le tante questioni che interessano il crotonese.

Soddisfazione è stata espressa dai partecipanti che hanno rimarcato come sia necessario “che tutte le forze vivaci e attive debbano remare nella medesima direzione per raggiungere il porto”.

Saccomanno ha ringraziato tutti per l’impegno assunto ed ha augurato buon lavoro, rimarcando che “operando in sinergia i risultati arriveranno e potranno essere di conforto per le comunità in difficoltà, come quella crotonese”.