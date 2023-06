Crotone, l’appello di Cavallo (Lega): “Qualcuno salvi il campetto della Cooperativa Scintilla”

Marisa Luana Cavallo

Un “doveroso appello” alle istituzioni affinché riescano a trovare una soluzione immediata per il campetto della Cooperativa Scintilla di Crotone.

A lanciarlo è la Consigliera Comunale della Lega, Marisa Luana Cavallo, che denuncia come il piccolo impianto sia ormai “malandato, fatiscente, sporco ed anche molto pericoloso”.

“Ci giocano tanti bambini - sbotta la consigliera del Carroccio - che ogni giorno rischiano addirittura di cadere dentro una enorme buca ricoperta da erba e legno. E come se non bastasse, una perdita d'acqua all'interno del campetto completa la triste opera”.

Cavallo sebbene ricordi che la struttura sia una proprietà privata, “so anche che oggi gli abitanti del quartiere, non sono più in grado di provvedere economicamente ai necessari interventi”, spiega.

Per questo ha inteso invitare quanti volessero intervenire, Comune di Crotone in primis, “per restituire agibilità e dignità ad uno spazio pubblico indispensabile e molto importante sotto tutti i punti di vista. La città è una, è di tutti, e non posso, non voglio pensare che esistano preferenze o differenze fra un quartiere e l'altro. Troviamo una soluzione” conclude Cavallo.