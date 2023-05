“La Lettura fa la forza”: MutaMenti e Margherita insieme per una biblioteca di quartiere

“La Lettura fa la Forza” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione MutaMenti in collaborazione con l’associazione Per Margherita, comitato di quartiere di Crotone, che ha lo scopo di creare e promuovere la realizzazione di una biblioteca pubblica proprio per il quartiere di Margherita.

L’evento rientra nel calendario del Maggio dei libri, Patto locale per la lettura, a cui Mutamenti ha aderito. L’iniziativa si terrà il prossimo 26 maggio, alle 18,30, presso il centro sociale Margherita, in via dei Gelsomini 68/b.

Nel corso della serata si svolgerà un reading pubblico del libro “Quale umanità?” a cura del giornalista Vincenzo Montalcini. Ai partecipanti sarà richiesto di lasciare un libro (proprio o acquistato) in dono alla biblioteca.

Con questa iniziativa si inaugura una nuova sinergia: quella tra MutaMenti e l’associazione per Margherita APS, presieduta da Sebastiano Aloia, che con grande entusiasmo ha suggellato questa intesa.

L’associazione culturale MutaMenti ha come scopo principale quello di promuovere la lettura, la poesia e l’arte nel territorio e opera, da anni, in particolare nelle periferie.

Con questo primo atto concreto si creerà una biblioteca di quartiere al servizio degli abitanti della contrada. La free library funzionerà con la modalità del bookcrossing: si prende un libro, si legge, si restituisce e se ne lascia un altro al suo posto.