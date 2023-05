Incassi milionari alle spalle dello Stato: scoperta maxi-truffa nel cosentino

39 milioni di euro. Non è la cifra di un fortunato jackpot, bensì il guadagno illecito fruttato a due società operanti nel cosentino, dedite alla gestione ed al noleggio di apparecchi da gioco (ossia slot machines), che avrebbero messo in piedi un vero e proprio sistema per eludere il fisco.

Sistema ben rodato e collaudato, che però è stato scoperto a seguito di una meticolosa indagine dei finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza e del Comando di Castrovillari, che proprio nei giorni scorsi hanno svolto un accurato controllo su 36 apparecchi gestiti dalle suddette società.

Trattasi di "new slot", ossia apparecchi da gioco regolarmente connessi con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Dogane. Tuttavia, all'interno delle slot veniva occultata una doppia scheda in grado di alterare il numero reale delle giocate. In questo modo la società dichiarava meno puntate in denaro, riuscendo così a ridurre il Prelievo Erariale Unico e a diminuire le rispettive quote di Ires e Irap.

I dati inviati all'erario erano dunque falsati a favore delle aziende, che avrebbero così sottratto l'equivalente di 39 milioni di euro in tasse non versate. Il tutto è stato segnaalto all'Agenzia delle Dogane ed all'Agenzia delle Entrate, che sono ora impegnate nelle opportune fasi di accertamento tributario a carico delle due società.