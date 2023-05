Lite nella notte finisce nel sangue, straniero accoltellato al viso e al collo

Un 31enne gambiano è stato arrestato nella notte scorsa con l’accusa di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

La vicenda che lo vede coinvolto risale alla notte scorsa quando i Carabinieri della Radiomobile sono dovuti intervenire nei pressi dell’Ente Fiera di Catanzaro Lido dove era stata segnalata una lite in corso tra due cittadini extracomunitari che, si è poi appurata, sarebbe scaturita da futili motivi ma alla sfociata nel sangue.

Da quanto ricostruito dai militari, infatti, il 31enne, dopo aver aggredito un 34enne del Mali, lo avrebbe colpito ripetutamente al volto e al collo con un coltello, per poi darsi alla fuga.

Mentre il ferito veniva portato nell’ospedale del capoluogo, da cui dopo le cure necessarie è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, i carabinieri hanno subito avviato le ricerche del gambiano che è stato rintracciato a pochi chilometri di distanza, mentre ancora indossava un giubbotto macchiato di sangue.

Una perquisizione ha portato a ritrovare anche il coltello che si ritiene sia stato utilizzato per l’aggressione. All’atto del controllo l’uomo ha opposto resistenza all’arresto, anche minacciando e oltraggiando i militari che sono riusciti comunque ad immobilizzarlo senza particolari criticità.

Per il 31enne, come dicevamo, è scattato l’arresto in quasi flagranza di reato venendo poi condotto nella Casa Circondariale di Catanzaro in attesa dell’udienza di convalida.