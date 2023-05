Il mercato delle scommesse online in Italia continua a crescere, quali sono i motivi?

Le scommesse online calcio continuano a crescere nel consenso dei tifosi di calcio e non solo. Ormai le scommesse calcio online sono diventate il passatempo preferito degli italiani e a dirlo sono i numeri che migliorano ogni anno di più. Vediamo come i siti scommesse online sono diventati un punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento sul web.

Scommesse online sempre più in vetta alle preferenze di appassionati e tifosi

Il calcio scommesse online si appresta a festeggiare i 25 anni dalla legalizzazione del mercato italiano. E le scommesse online calcio nel 2023 complice anche il Mondiale in Qatar hanno fatto un ulteriore passo in avanti nel fatturato. Ma non solo, lo scudetto del Napoli e la grande stagione delle squadre italiane nelle scommesse calcio nelle coppe europee specialmente per il derby di Champions Milan-Inter hanno portato ancora più interesse sul mondo del betting. Se una volta si giocava la schedina col sogno di fare 13 oggi sono le scommesse sportive online a far divertire gli appassionati grazie anche al nuovo regolamento che ha innalzato la vincita potenziale massima a 50 mila euro per biglietto.

Ovviamente le scommesse online calcio sono quelle che vanno per la maggiore e non solo perchè quello del pallone è lo sport nazionale. Nel corso degli anni infatti le scommesse calcio online hanno visto un miglioramento costante sotto ogni punto di vista. Le piattaforme di scommesse online calcio hanno aumentato la loro offerta di campionati e di mercati su cui puntare, stagione dopo stagione. Sui siti scommesse online ormai si può scommettere sul calcio a 360 gradi. Gli appassionati possono infatti divertirsi con scommesse online su corner, cartellini, var, possesso palla, tiri in porta e tanto altro sia pre match che live.

Scommesse sportive online, non solo calcio nel palinsesto dei bookmakers

Il mondo delle scommesse online non è solo relativo al calcio. Infatti i migliori portali di betting come ad esempio Skiller offrono una vasta gamma di discipline su cui puntare. Stiamo parlando sia di scommesse sportive online su sport individuali come tennis, pugilato, golf, formula 1, motogp o freccette ma anche e soprattutto su sport di squadra dal basket alla pallavolo, dal rugby all’hockey e così via. Insomma i siti di scommesse sportive sono diventati dei luoghi dove vivere lo sport a 360 gradi. Infatti ogni bookmakers oltre alla sezione per le scommesse ha pagine di notizie in stile blog, statistiche e anche di streaming live dove vedere eventi in diretta.

Il successo delle scommesse calcio e non solo quindi è dovuto a una moltitudine di fattori. In primis all’impatto che internet ha avuto nel mondo dei pronostici portando buona parte dei clienti dalle sempre meno frequentate agenzie ai siti di scommesse online. In secondo luogo nelle scommesse sportive online vi è la possibilità di giocare su una moltitudine di quote prima impensabile con la possibilità di giocare sugli eventi del calciomercato oppure sul numero dei calci d'angolo solo per fare alcuni esempi. Infine, ma non meno importante, lo sviluppo delle app mobile per scommesse che hanno ancor di più rivoluzionato il modo di giocare che è passato dai pc agli smartphone. Infine, come detto, il cambio di rotta dei siti di calcio scommesse online che ormai non sono più da considerare come piattaforme per il gioco d’azzardo ma veri e propri portali per un intrattenimento responsabile e consapevole.

In conclusione possiamo dire che le scommesse viaggiano a braccetto con il mondo del calcio e non solo, creando un doppio filo fatto di passione che va dagli sport ai tifosi e viceversa. Insomma nel 2023 è impossibile pensare al mondo dello sport senza pensare in automatico anche al mondo parallelo delle scommesse online.