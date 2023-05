Ancora una frana nel cosentino dovuta al maltempo, e questa volta in località Marzi, ha costretto alla chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, la strada statale 19 “Delle Calabrie”, dal km 296,500, al km 304,000.

Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.