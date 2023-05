Lite in pieno centro storico a Reggio Calabria: denunciato 24enne

Un giovane è stato denunciato nella tarda serata di ieri nel centro storico di Reggio Calabria, a seguito di una lite degenerata in un accoltellamento. Ad intervenire celermente i Carabinieri della compagnia cittadina, giunti sul posto attorno alle 22:30.

Secondo quanto ricostruito, il fatto sarebbe scaturito da un diverbio tra due connazionali, entrambi tunisini, degenerato poi in un vero e proprio litigio per futili motivi.

In preda all'ira, il ventiquatrenne avrebbe estratto un coltello e colpito ad una gamba il connazionale, per poi scappare nei pressi della propria abitazione.

La vittima, ferita da un fendente, è stata soccorsa e trasferita in ospedale dal personale medico del 118, e non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressore invece è stato rapidamente rintracciato e messo in stato di fermo da parte dei militari.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.