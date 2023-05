Allerta meteo, sindaco Fiorita chiude tutte le scuole di Catanzaro

Dopo l’emanazione dell’allerta arancione su quasi tutta la Calabria (QUI), il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con un'ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto per la giornata di sabato 20 maggio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio del capoluogo di regione, revocando anche l'isola pedonale prevista di sabato su corso Mazzini.