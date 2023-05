Il maltempo minaccia ancora la Calabria, domani allerta arancione in quasi tutta la regione

Allerta arancione, domani, su quasi tutta la Calabria, eccezion fatta per gran parte dell’area cosentina. Lo riporta il bollettino della Protezione Civile che per la nostra regione prevede per domani, sabato 19 maggio, condizioni meteo in peggioramento con piogge diffuse e venti forti.

Il rischio maggiore quindi sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale, meno preoccupazioni desterebbe invece la parte tirrenica settentrionale.

Nel dettaglio, la Protezione Civile anticipa la possibilità, sempre domani, di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Calabria centro-meridionale e settentrionale ionica, con quantitativi cumulati da moderati fino ad elevati, specie sulla parte meridionale e centrale ionica della nostra regione.

Attesi poi venti di burrasca, localmente su burrasca forte. Agitato, infine, il mare Ionio meridionale ed il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e in serata lo Ionio settentrionale.