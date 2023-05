Crotone, allerta meteo gialla: Sindaco revocherà chiusure, attesa riunione per eventi religiosi

A seguito dell'aggiornamento del Bollettino Meteo emanato dalla Protezione Civile Regionale per oggi, sabato 20, e per domani, domenica 21 maggio, con livello di allerta giallo, i provvedimenti adottati ieri dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e relativi alla chiusura delle giostre e della fiera mariana (QUI) saranno revocati con un’apposita ordinanza.

Lo rende noto l’amministrazione comunale del capoluogo pitagorico informando che altre decisioni relative invece agli eventi religiosi, saranno assunte dopo un’apposita riunione con le autorità ecclesiastiche.

Come noto, dopo l’emanazione ieri dell’allerta arancione, il primo cittadino aveva disposto la chiusura a scopo prudenziale, per oggi, oltre alla scuole, ville, parchi pubblici e cimiteri anche la Fiera Mariana in corso su viale Regina Margherita, e le giostre di via Giovanni Paolo II.

Quanto invece alla attesa e sentita processione della Madonna, dal capoluogo al promontorio di Capocolonna, che come di consueto si tiene dopo l’una di notte tra il sabato e la domenica, la diocesi pitagorica aveva reso noto che in caso di allerta gialla, la stessa si sarebbe svolta solo parzialmente col quadro della Vergine condotto solo fino al cimitero cittadino, per poi tornare in basilica (QUI). Il tutto, sempre se le condizioni metereologiche lo rendessero possibile, ovviamente.

In caso di allerta arancione, invece, erano state previste due soluzioni: con l'allerta per la sola giornata di oggi, sabato 20, il pellegrinaggio sarebbe stato annullato con la sacra effige trasportata nel santuario di Capo Colonna per poi svolgere la processione del ritorno via mare, sempre con le condizioni meteo favorevoli.

Qualora l’allerta arancione fosse stata estesa sia a sabato che domenica il pellegrinaggio e processione sarebbero stati rinviati al successivo fine settimana, cioè al 27 e 28 maggio.