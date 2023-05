Crotone, il maltempo fa saltare i fuochi d’artificio: spettacolo spostato in estate

Salta ufficialmente lo spettacolo pirotecnico per celebrare il rientro nella cattedrale del "Quadricello" della Madonna di Capo Colonna. È questo l'ultimo atto delle travagliate festività che, causa maltempo, non hanno potuto svolgersi come sempre (QUI).

"Le avverse condizioni meteo e quelle del mare non consentono lo svolgimento dello spettacolo dei fuochi ... in occasione del ritorno della Sacra Effige" si legge in una nota diramata poco fa dal Comune pitagorico.

"Le attuali condizioni climatiche - viene evidenziato - metterebbero a rischio la sicurezza di operatori e spettatori ..." spiegando che "le alte onde investono in pieno il molo Passerella impedendo di fatto l’installazione dei fuochi in tempo utile per l’avvio dello spettacolo".

Sempre secondo la nota, l'amministrazione avrebbe cercato soluzioni alternative senza però trovarne, ed alla luce delle avversità metereologiche ha deciso quindi di sospendere leveno, visto che sarebbe stato impossibile allestirlo in tempo anche in caso di un possibile miglioramento del mare.

"È stato realmente fatto tutto il possibile ma resta fondamentale il rispetto della sicurezza di operatori e cittadini" si legge in conclusione e facendo sapere che il Comune ha comunque già concordato con l’affidatario, offero col fuochista incaricato, "un nuovo imponente spettacolo pirotecnico nell’ambito del cartellone estivo in corso di preparazione".