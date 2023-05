Crotone. Festa della Madonna: lungo il tragitto niente auto, si rischiano multe

Una volta che è stato dato l’ok all’atteso pellegrinaggio verso di Capocolonna della sacra effige della Madonna (QUI), venerata nella città di Crotone, anche la polizia locale sta organizzando il proprio impegno lungo tutto il tragitto che dalla basilica cattedrale conduce fino al santuario posto sul promontorio Lacinio.

Questa notte, dunque, per garantire un sicuro viatico alle centinaia di fedeli in corteo dietro al “Quadricello” vi saranno anche gli uomini del comandante Francesco Iorno che nell’ottica di una proficua collaborazione con la cittadinanza, invita i residenti a non parcheggiare le auto lungo il percorso previsto ed eventualmente a spostarle per non incorrere in possibili sanzioni.

Dalle ore 1 di questa notte, infatti, gli agenti della Polizia Locale procederanno a monitorare il tragitto, che dovrà essere libero dalla presenza di vetture, e che come noto parte da piazza Duomo, segue Via Vittorio Veneto, prosegue poi lungo via Roma fino a imboccare Viale Gramsci e da lì dritto fino al piazzale del cimitero, per poi proseguire lungo la tortuosa via per Capocolonna.