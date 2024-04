Crotone, presentato il programma per la festa della Madonna di Capocolonna

Da sinistra: Domenico Ruggiero, Mons. Alessandro Saraco, Mons. Angelo Panzetta, Mons. Ezio Limina e Don Bernardino Mongelluzzi

E’ stato presentato oggi, sabato 27 aprile alle ore 12 il ricco programma delle feste mariane che culmineranno con il pellegrinaggio della Madonna di Capocolonna nell’omonimo santuario.

Ad illustrare i molti momenti di celebrazioni, religiosi e civili, l’arcivescovo di Crotone e Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta. Insieme a lui, il parroco della Cattedrale, monsignor Alessandro Saraco, il responsabile del capitolo della cattedrale, don Ezio Limina, monsignor Bernardino Mongelluzzi, rettore del santuario di Capocolonna e Domenico Ruggiero, presidente del comitato feste mariane.

Quest’anno la novità principale è che, vista la chiusura del duomo cattedrale - per i necessari lavori di manutenzione che si protrarranno ancora nel tempo - i festeggiamenti religiosi verranno svolti nella vicina chiesa dell’Immacolata. A partire dalla tradizionale cerimonia “calata” che il prossimo 30 aprile porterà il quadro della Madonna, in quest'ultima basilica, preparata per l’accoglienza dei numerosi fedeli.

Tra le iniziative significative del programma: il 6 maggio il ricordo dell’arcivescovo Giuseppe Agostino, per la ricorrenza dei 10 anni dalla sua scomparsa, con l’arrivo in città di monsignor Giancarlo Bregantini. Nell’ambito delle celebrazioni sarà presente anche il vescovo di Lamezia, monsignor Serafino Parisi, ma anche l’arcivescovo di Reggio Calabria, Fortunato Morrone.

Confermati i tradizionali appuntamenti come il bacio alla Vergine, il 9 maggio, la processione in città con tappa all’ospedale l’11 ed il pellegrinaggio, previsto il 19 maggio. Novità anche per il ritorno del quadricello, che è previsto con un mezzo della Capitaneria alla Lega navale, considerato che il porto è interessato da alcuni lavori e non c’era certezza della loro fine in tempo utile.

E ad accogliere la Vergine ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio, che quest’anno sono stati offerti dal comune pitagorico, così come il concerto di Arisa che si terrà il 17 maggio in piazza Pitagora alle 21.30. Ricco anche il programma dei festeggiamenti civili, con una folta partecipazione delle scuole cittadine e di associazioni, che proporranno anche mostre legate alla storia delle celebrazioni mariane.

Per l’arcivescovo Panzetta “il mese di maggio, all’interno della nostra comunità, si caratterizza per una particolare attenzione alla dimensione mariana della fede in Gesù Cristo”.