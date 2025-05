Crotone. Festa della Madonna, offerto il Cero Votivo

L’accensione del Cero Votivo in piazza Duomo a Crotone

Anche quest’anno, in occasione della Solenne Liturgia Pontificale presieduta da Mons. Alberto Torriani in onore di Maria di Capo Colonna, Patrona di Crotone, si è rinnovato il rito dell’offerta del Cero Votivo da parte del Sindaco, Vincenzo Voce, in rappresentanza dell’intera comunità cittadina.

L’offerta simbolica, profondamente radicata nella storia e nella devozione popolare del capoluogo, si è svolta in piazza Duomo alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, e di numerosi cittadini.

Con l’offerta del cero si affidano alla Vergine la città, i suoi abitanti e le speranze di un futuro di pace, prosperità e coesione: “è un gesto simbolico ma dal forte valore spirituale e civico. È il segno della nostra fede, della nostra identità e dell’unità del popolo crotonese intorno alla sua Patrona. In un tempo segnato da sfide complesse, affidiamo con fiducia la nostra città alla protezione materna di Maria”, ha detto il primo cittadino.

La celebrazione ha rappresentato uno dei momenti più sentiti e partecipati del programma religioso e civile legato ai festeggiamenti mariani, che si concluderanno domenica prossima col rientro della Madonna dal promontorio di Capo Colonna, dopo il pellegrinaggio della notte precedente, rinnovando così una tradizione che unisce generazioni.