Festa della Madonna a Crotone, pellegrinaggio a rischio per maltempo: se allerta arancione si rinvia

Potrebbe essere ufficialmente rinviato il pellegrinaggio in onore della Madonna di Capo Colonna: l'Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina ha infatti diramato un comunicato nel quale prende atto delle possibili avversità metereologiche previste proprio a cavallo tra il 20 ed il 21 maggio, durante il quale dovrebbe svolgersi il cammino dalla cattedrale a Capo Colonna.

In caso di allerta gialla, la tradizionale processione si svolgerà solo parzialmente: il quadro sarà infatti condotto solo fino al cimitero cittadino, per poi tornare nella basilica. Il tutto, sempre che le condizioni metereologiche lo consentano.

In caso di allerta arancione, si prevedono due scenari. Se l'allerta sarà solo per sabato 20 maggio, il pellegrinaggio sarà annullato: la sacra effige sarà trasportata nel santuario di Capo Colonna e si svolgerà solo la processione del ritorno via mare, sempre che le condizioni meteo lo consentano.

Se invece l'allerta arancione sarà estesa a sabato e domenica, pellegrinaggio e processione saranno rinviata al prossimo fine settimana, ossia tra il 27 ed il 28 maggio.

L'Arcidiocesi comunicherà nelle prossime ore la decisione presa, a seguito dell'evoluzione delle condizioni metereologiche.