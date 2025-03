S’intensifica il maltempo in Calabria: l’allerta da gialla passa ad arancione

In arrivo un ulteriore peggioramento del tempo in Calabria. Dopo l'allerta di livello giallo diramata nella giornata di ieri (QUI), nel pomeriggio odierno, mercoledì 26 marzo, la Protezione Civile, ha emesso un bollettino di allerta arancione su tutta la regione, per oggi e domani, giovedì 27.

Sono previste, infatti, precipitazioni diffuse tendenti ad aumentare. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Al momento, il sindaco di Catanzaro e quello di Crotone, hanno disposto la chiusura delle scuole. L'ordinanza riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, pubblici e privati, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.