Ai domiciliari per aver picchiato la compagna evade pochi giorni dopo: riarrestato

Era stato arrestato e posto ai domiciliari solo pochi giorni fa, ma evidentemente non avrebbe preso seriamente la questione. È finito così e di nuovo in manette un ventenne marocchino, fermato nella serata dello scorso 20 maggio a Catanzaro, con l'accusa di evasione.

Il giovane infatti era stato posto ai domiciliari per aver picchiato la propria compagna, tra l'altro ancora minorenne, per interromperne la gravidanza (LEGGI). L'accusa per lui era di maltrattamenti in famiglia.

A distanza di pochi giorni dall'arresto, però, lo stesso non è stato trovato in casa dai militari, passati per un regolare controllo. Nel giro di poco è stato individuato nel pieno centro storico, mentre passeggiava a piedi nelle vicinanze della sua abitazione.

Colto in flagranza di reato, è stato nuovamente tratto in arresto ma questa volta, anziché la detenzione domiciliare, è stato trasferito direttamente in carcere.